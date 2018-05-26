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    Cтало відомо, скільки іноземних вболівальників приїхали в Київ на фінал Ліги чемпіонів

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    Іноземні вболівальники. Фото: Прикордонна служба - Cтало відомо, скільки іноземних вболівальників приїхали в Київ на фінал Ліги чемпіонів
    Іноземні вболівальники. Фото: Прикордонна служба

    Також було відмовлено у пропуску двом російським журналістам

    Київські прикордонники оформили понад 20 тисяч уболівальників, які прибули до столиці на фінальний матч Ліги чемпіонів.

    Про це повідомив спікер Державної прикордонної служби України Олег Слободян на своїй сторінці в Facebook.

    «Поточні підсумки роботи столичних прикордонників. Тільки з 08.00 в столичних аеропортах оформлено 11,1 тис. уболівальників. У цілому вже більше 20,2 тисячі. Тільки сьогодні оформлено 43 чартери (уболівальників «Ліверпуля» - 23, «Реалу» -20)», - написав він .

    При цьому, за словами Слободяна, в аеропорту «Бориспіль» була застосована група реагування щодо громадянина Ірану, який назвався терористом. Також було відмовлено у пропуску двом російським журналістам.

    В аеропорту «Жуляни» виявлено та заборонено в'їзд в Україну одному з лідерів ізраїльського кримінального угруповання.

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