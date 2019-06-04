«Бориспіль» похвалився своїм новим рекордом



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2 червня аеропорт обслужив рекордну кількість пасажирів

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 2 червня 2019 року обслужив 51,853 тис. пасажирів. Про це повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» у пресслужбі аеропорту.

Згідно зі статистикою аеропорту, 2 червня «Бориспіль» обслужив 51,853 тис. пасажирів і 352 рейси, що до теперішнього часу є рекордом для підприємства.

«Нам дуже приємно, що літня навігація тільки почалася, а ми вже маємо абсолютний рекорд. Зростання пасажиропотоку - безсумнівний результат правильно обраної стратегії розвитку аеропорту, але одночасно і виклик щодо подальшого його інфраструктурного розвитку. У зв'язку з цим ми знову сподіваємося, що норма про вилучення 90% дивідендів на користь держави буде переглянута. Не маючи коштів на розвиток, ми будемо не просто стояти на місці, а й стрімко відкочуватися назад», - підкреслив генеральний директор «Борисполя» Павло Рябікін.

Раніше керівництво аеропорту «Бориспіль» заявило про ймовірність згорнути інвестплани через підвищення податкового навантаження з 40% до 90%.

Як повідомлялося, у рейтингу пунктуальності Flightstats за квітень Міжнародний аеропорт «Бориспіль» зайняв 7 місце серед аеропортів Європи.

Крім того, повідомляється, що у неділю, 12 травня, Міжнародний аеропорт «Бориспіль» досяг максимального показника на початку цієї літньої навігації - обслужив 49 057 пасажирів і 326 рейсів.