«Бориспіль» посів сьоме місце у рейтингу пунктуальності серед аеропортів Європи



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12 травня аеропорт обслужив 49 тисяч пасажирів

У рейтингу пунктуальності Flightstats за квітень Міжнародний аеропорт «Бориспіль» зайняв 7 місце серед аеропортів Європи. Про це повідомляє прес-служба «Борисполя» на своїй сторінці у Facebook.

Крім того, повідомляється, що у неділю, 12 травня, Міжнародний аеропорт «Бориспіль» досяг максимального показника на початку цієї літньої навігації - обслужив 49 057 пасажирів і 326 рейсів.

«Такі події надихають нас підкорювати нові вершини. Дякуємо всім, хто обрав саме наш аеропорт, бажаємо яскравих мандрівок в сезоні 2019!» - додали в «Борисполі».

Як повідомлялося, 23 травня в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» відбудеться запуск першої черги багаторівневого паркінгу на 1000 паркомісць.

31 березня міжнародний аеропорт «Бориспіль» розпочав експлуатацію термінала F в тестовому режимі.

Крім того, вже завершена стадія техніко-економічного обґрунтування і підготовлений попередній проект з будівництва нового вантажного термінала.