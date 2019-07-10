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    «Бориспіль» похвалився збільшенням пасажиропотоку на 20%

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    «Бориспіль» похвалився збільшенням пасажиропотоку на 20%

    У червні 2019 року аеропорт обслужив 1,53 млн пасажирів

    У січні-червні 2019 року Міжнародний аеропорт «Бориспіль» обслужив 6,7 млн пасажирів, що на 20,1% перевищило результат за аналогічний період минулого року. Про це повідомили на підприємстві.

    З них 6,182 млн пасажирів припадає на міжнародні рейси (+ 21,1%), 517,7 тис. пасажирів - на внутрішні лінії (+ 9,5%).

    У період з січня по червень 2019 року «Бориспіль» прийняв і відправив 50 916 рейсів, що на 12,6% більше, ніж в січні-червні 2018 року. 44 449 обслужених рейсів були міжнародними (+ 14,1%), 6 467 рейсів - внутрішніми (+ 3,5%).

    У червні 2019 року аеропорт обслужив 1,53 млн пасажирів, поліпшивши цей показник на 27,6% в порівнянні з червнем 2018 року. 1,427 млн пасажирів скористалися міжнародними рейсами (+ 28,4%), 104,8 тис. пасажирів - внутрішніми лініями (+ 17,8%).

    Днем з найбільшим пасажиропотоком в першому місяці літа в аеропорту «Бориспіль» стало 30 червня, коли підприємство обслужило 56 060 мандрівників.

    Кількість обслужених в червні 2019 року рейсів в аеропорту «Бориспіль» досягла позначки в 10 414, що на 18,5% більше, ніж в червні минулого року. З них 9 234 рейси були міжнародними (+ 20,6%), 1 180 рейсів - внутрішніми (+ 4,1%).

    Як повідомлялося, за січень-червень 2019 року аеропорт «Київ» обслужив 1,332 млн пасажирів, що на 16% більше, ніж у січні-червні 2018 р

    Джерело: avianews.com

    Аеропорт Бориспіль аеропорт
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