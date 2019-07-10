За пів року аеропорт «Київ» обслужив 1,3 млн пасажирів



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За червень цього року аеропорт обслужив 14,8% менше пасажирів, ніж у червні 2018-го

Міжнародний аеропорт «Київ» ім. Ігоря Сікорського надав статистику своєї роботи за червень 2019 року і за півріччя.

Так, за цей місяць аеропорт обслужив 248,5 тис. пасажирів, що на 14,8% менше, ніж у червні 2018-го. Кількість пасажирів, обслужених на міжнародних рейсах – 241,8 тис., на внутрішніх рейсах – 6,7 тис. пасажирів.

Кількість рейсів у червні 2019 року склала 2 691 на приліт і виліт, що на 9,9% менше аналогічного періоду 2018 р., з них міжнародних рейсів – 2 242, внутрішніх - 449. Про це повідомляє пресслужба аеропорту.

Найбільш популярні міжнародні напрямки в червні 2019 року – Мінськ (Білорусь), Варшава (Польща), Рим (Італія), Відень (Австрія), Берлін (Німеччина), Анкара (Туреччина), Франкфурт-на-Майні (Німеччина); внутрішні - Одеса, Запоріжжя, Львів.

За січень-червень 2019 року аеропорт «Київ» обслужив 1,332 млн пасажирів, що на 16% більше, ніж у січні-червні 2018 р. Кількість пасажирів, обслужених на міжнародних рейсах – 1,298 млн, на внутрішніх рейсах – 33,9 тис. пасажирів.

Кількість рейсів у січні-червні 2019 року склала 14 271 на приліт і виліт, що на 5,6% більше аналогічного періоду 2018 р. з них міжнародних рейсів – 11 966, внутрішніх – 2 305.

Найбільш популярні міжнародні напрямки з початку 2019 року – Шарм-ель-Шейх (Єгипет), Варшава (Польща), Мінськ (Білорусь), Анкара (Туреччина), Відень (Австрія), Рим (Італія), Берлін (Німеччина); внутрішні - Одеса, Запоріжжя, Львів.

Нагадаємо, у вересні 2019 року аеропорт «Київ» ім. Ігоря Сікорського (Жуляни) буде закритий на прийом/випуск повітряних суден у зв'язку з проведенням поточного ремонту злітно-посадкової смуги. Летовище не працюватиме з 9:00 2 вересня до 9:00 12 вересня .