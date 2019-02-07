Будинки на двох вулицях сьогодні без води через ремонтні роботи (адреси)
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«Київводоканал» попередив про планові ремонтні роботи
Сьогодні, 7 лютого, для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» проводить ремонтні роботи. Про це повідомляє прес-служба компанії.
У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:
з 15:00 до 23:00
- вул. Гарматна,2,4, 6,8,10;
з 8:30 до 21:00
- вул. Тургенівська, 23,26, 27,28
Раніше «Київводоканал» повідомив про планові ремонтні роботи, які проводитимуться цього тижня, у зв`язку з чим буде відключено водопостачання за низкою адрес.