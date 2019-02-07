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    Новини

    Будинки на двох вулицях сьогодні без води через ремонтні роботи (адреси)

    • Розсилка
    Будинки на двох вулицях сьогодні без води через ремонтні роботи (адреси)

    «Київводоканал» попередив про планові ремонтні роботи

    Сьогодні, 7 лютого, для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» проводить ремонтні роботи. Про це повідомляє прес-служба компанії.

    У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:

    з 15:00 до 23:00

    • вул. Гарматна,2,4, 6,8,10;

    з 8:30 до 21:00

    • вул. Тургенівська, 23,26, 27,28

    Раніше «Київводоканал» повідомив про планові ремонтні роботи, які проводитимуться цього тижня, у зв`язку з чим буде відключено водопостачання за низкою адрес.

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