Будинки на двох вулицях сьогодні без води через ремонтні роботи (адреси)



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«Київводоканал» попередив про планові ремонтні роботи

Сьогодні, 7 лютого, для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» проводить ремонтні роботи. Про це повідомляє прес-служба компанії.

У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:

з 15:00 до 23:00

вул. Гарматна,2,4, 6,8,10;

з 8:30 до 21:00

вул. Тургенівська, 23,26, 27,28

Раніше «Київводоканал» повідомив про планові ремонтні роботи, які проводитимуться цього тижня, у зв`язку з чим буде відключено водопостачання за низкою адрес.