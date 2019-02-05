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    Новини

    Стало відомо, де цього тижня не буде води у Києві (адреси)

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    Стало відомо, де цього тижня не буде води у Києві (адреси)

    Київводоканал проводить ремонтні роботи

    «Київводоканал» повідомив про планові ремонтні роботи, які проводитимуться цього тижня.

    «Для надійної роботи систем водопостачання Київводоканал проводить ремонтні роботи», - зазначили у компанії.

    У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:

    5 лютого

    з 8:30 до 19:00

    • провулок Бехтерівський,4, 4А, 4Б;

    з 20:00 до 6:00 6 лютого

    • Повітрофлотський проспект, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12/6;
    • вул. Стадіонна, 8, 19.

    7 лютого

    з 15:00 до 23:00

    • вул. Гарматна,2,4, 6,8,10;

    з 8:30 до 21:00

    • вул. Тургенівська, 23,26, 27,28
    Нагадаємо, сьогодні через аварії відключено водопостачання будинків на трьох вулицях Києва.

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