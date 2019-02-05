Стало відомо, де цього тижня не буде води у Києві (адреси)
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Розсилка
Київводоканал проводить ремонтні роботи
«Київводоканал» повідомив про планові ремонтні роботи, які проводитимуться цього тижня.
«Для надійної роботи систем водопостачання Київводоканал проводить ремонтні роботи», - зазначили у компанії.
У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:
5 лютого
з 8:30 до 19:00
- провулок Бехтерівський,4, 4А, 4Б;
з 20:00 до 6:00 6 лютого
- Повітрофлотський проспект, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12/6;
- вул. Стадіонна, 8, 19.
7 лютого
з 15:00 до 23:00
- вул. Гарматна,2,4, 6,8,10;
з 8:30 до 21:00
- вул. Тургенівська, 23,26, 27,28