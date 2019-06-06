Будинки на п’яти вулицях Києва на добу залишилися без води: де і чому

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Ремонтні бригади працюють на місці аварій

У четвер, 6 червня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Китаївська, 11, 18, 20, 22;

вул. Данила Щербаківського, 53А;

пров. Макіївський, 2;

вул. Йорданська, 9А, 9Б;

вул. Північна, 8.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Раніше «Київводоканал» попередив про планові ремонтні роботи на мережі, у зв'язку з чим буде відсутнє водопостачання за низкою адрес.