Будинки на п’яти вулицях Києва на добу залишилися без води: де і чому

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    Ремонтні бригади працюють на місці аварій

    У четвер, 6 червня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Китаївська, 11, 18, 20, 22;
    • вул. Данила Щербаківського, 53А;
    • пров. Макіївський, 2;
    • вул. Йорданська, 9А, 9Б;
    • вул. Північна, 8.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Раніше «Київводоканал» попередив про планові ремонтні роботи на мережі, у зв'язку з чим буде відсутнє водопостачання за низкою адрес.

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