Будинки на трьох вулицях Києва залишилися без води (адреси)
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Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень
Сьогодні, 2 травня, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».
Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Білоруська, 26
- вул. Ярославів вал, 13
- вул. В. Гетьмана, 46а
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Раніше «Київводоканал» нагадав мешканцям міста, що не можна викидати в унітаз.