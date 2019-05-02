Будинки на трьох вулицях Києва залишилися без води (адреси)

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Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень

Сьогодні, 2 травня, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Білоруська, 26

вул. Ярославів вал, 13

вул. В. Гетьмана, 46а

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Раніше «Київводоканал» нагадав мешканцям міста, що не можна викидати в унітаз.