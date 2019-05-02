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    Будинки на трьох вулицях Києва залишилися без води (адреси)

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    Будинки на трьох вулицях Києва залишилися без води (адреси)

    Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень

    Сьогодні, 2 травня, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Білоруська, 26
    • вул. Ярославів вал, 13
    • вул. В. Гетьмана, 46а

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Раніше «Київводоканал» нагадав мешканцям міста, що не можна викидати в унітаз.

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