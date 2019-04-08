Киянам нагадали, що унітаз – це не смітник



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Через затори каналізації може статися вилив нечистот на поверхню

Останнім часом каналізаційні мережі Києва стали значно більше засмічуватися твердими побутовими відходами. Щоденно зі стічними водами на Бортницьку станцію аерації потрапляє від 5 до 9 тонн сміття, що значно ускладнює роботу обладнання та персоналу станції. Крім того, через затори каналізації може статися вилив нечистот на поверхню, що призведе до забруднення навколишнього середовища. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

«На жаль, мешканці міста часто використовують унітаз в якості смітника. Погіршило ситуацію масове закриття сміттєпроводів у багатоповерхових будинках. Але треба пам`ятати, що міська каналізаційна система не розрахована на утилізацію побутового сміття, і викидати в неї тверді побутові відходи категорично забороняється», - наголосили в компанії.

Що не можна викидати у каналізацію:

залишки їжі: кістки від риби та м`яса, залишки жиру, зіпсовані овочі та фрукти, огризки, кісточки від вишні та інших плодів, шкірку від кавунів та динь тощо;

засоби особистої гігієни, підгузки;

чайну та кавову заварку;

ганчірки, мочалки, губки для миття посуду;

поліетиленові пакети, залишки від упаковки продуктів;

жувальні гумки, зубну нитку, пластир тощо;

використаний наповнювач від котячого туалету;

мертвих акваріумних рибок, пацюків, хом`ячків тощо;

предмети з пластику, скла, металу;

будівельне сміття.

«Харчові та побутові відходи, а також будівельне сміття часто скидають у відкриті каналізаційні люки, що неприпустимо робити, адже це може зупинити роботу каналізаційного колектора. Щодня працівники Київводоканалу ліквідовують близько 30 засмічень каналізаційних трубопроводів, причиною яких у більшості випадків є порушення споживачами правил користування каналізацією», - зазначили в компанії.

«Київводоканал» закликає мешканців не скидати сміття до каналізації, адже це ставить під загрозу роботу системи водовідведення міста та чистоту навколишнього середовища.

Раніше «Київводоканал» висловив занепокоєння ситуацією, що склалася у зв`язку з засміченням магістрального каналу Бортницької станції аерації.