Бухгалтер відділення «Укрпошти» на Київщині привласнила майже 1,3 млн грн



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60-річна жінка упродовж трьох років вносила недостовірні дані до акту приймання-передачі активів та зобов’язань

Фінансовий працівник одного з відділень «Укрпошти», розташованого у місті Кагарлик, привласнила кошти на суму майже 1,3 млн гривень. 60-річна жінка, зловживаючи своїм службовим становищем, упродовж 3-х років вносила недостовірні дані до акту приймання-передачі активів та зобов’язань.

Про це повідомила прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Ще один посадовий злочин викрили працівники поліції у Броварському районі.

Виконувач обов’язків директора племінного заводу у селі Плоске здійснив розтрату ввіреного йому майна. Упродовж 4-х років чоловік реалізовував м’ясну продукцію великої рогатої худоби та свиней нижче від собівартості. В результаті таких злочинних дій завод не отримав прибуток з реалізації продукції на суму понад 400 тисяч гривень.

За розтрату коштів та привласнення чужого майна працівники Слідчого управління поліції Київщини під процесуальним керівництвом прокуратури області оголосили про підозру двом службовим особам за скоєння злочинів, передбачених частинами 2 та 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Наразі досудове розслідування цих кримінальних проваджень, відкритих за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, перебігає кінця. Найближчим часом обвинувальні акти стосовно двох посадовців будуть скеровані до суду.