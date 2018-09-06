Бути чи не бути метро на Виноградарі: аукціон на будівництво знову скасовано



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Будівництво метро

Тендер мав відбутися 4 вересня

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» скасувало аукціон на будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі за 5,9 млрд гривень.

Про це свідчить тендерне повідомлення, оприлюднене в системі державних закупівель ProZorro.

Свої пропозиції подали компанії «Інтербудтунель» (Київ), «Київметробуд» (Київ) і «Будівельна компанія «Адамант» (Мукачево).

Пропозицію компанії «Адамант» відхилили за формальні помилки в документах щодо освіти кількох інженерів, відсутність всіх підписів на документах про оренду транспорту. Також фірма надала банківську гарантію в розмірі 29,90 млн гривень, текст в частині умов виплати якої не відповідав тендерній документації.

Тендер мав відбутися 4 вересня.

Спочатку аукціон був призначений на 27 березня і переносився на 7, 29 травня, 19 червня і 4 липня.

Перша заявлена вартість становила 6,322 млрд грн. з можливістю зниження ціни в крок 0,5%, що становить 31,6 млн гривень.

Орієнтовна вартість була знижена рішенням тендерного комітету від 29 березня до 5,993 млрд гривень.

Траса ділянки буде проходити по території Шевченківського і Подільського районів Києва.

Комплекс об'єктів на території електродепо планується розмістити в Подільському районі.

Раніше повідомлялося, що КП «Київський метрополітен», що є замовником у тендері на будівництво ділянки лінії метро на Виноградар, призупинило торги через скаргу ТОВ «Будівельна компанія «Адамант» до Антимонопольного комітету України.

Джерело: Українські новини