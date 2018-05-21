Центр Києва перекриють на півтори доби

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У день фіналу Ліги чемпіонів рух транспорту в радіусі 1,5 кілометра навколо НСК «Олімпійський» буде перекрито

Із 20:00 25 травня до 06:00 27 травня рух транспорту в радіусі 1,5 кілометра навколо НСК «Олімпійський» буде перекрито. Зокрема, вулиця Володимирська, бульвар Лесі Українки, вулиці Євгена Коновальця, Богдана Хмельницького та Хрещатик, що вже перекритий із 12 травня. Периметр, окреслений цими вулицями, буде пішохідним. Про це повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Симонов під час брифінгу.

Він нагадав, що у рамках проведення матчів була розроблена концепція мобільності, яка передбачає низку заходів із перевезення вболівальників.

Для цього організовано роботу 120 шатлів (по 60 на кожну команду) та 12 у резерві, які доставлятимуть уболівальників від аеропорту «Бориспіль» до локацій: вболівальників «Ліверпулю» – до парку ім. Т. Шевченка, вболівальників «Реал Мадрид» – до Палацу «Україна».

Логістика побудована таким чином, щоб уболівальники двох команд не пересікалися.

Також Симонов наголосив, що у день матчу працюватиме оперативний транспортний штаб, створений спільно із Національною поліцією та Державною службою охорони. Штаб слідкуватиме за безпекою у місті за допомогою камер відеоспостереження. Також для посилення безпеки локації, де розміщуватимуться вболівальники, та півторакілометрова зона навколо стадіону будуть освітлюватися протягом усієї ночі.

Нагадуємо, що роботу громадського транспорту буде продовжено на 3 години.

Також за наявності квитків на матч або акредитації проїзд для вболівальників, волонтерів та представників медіа у комунальному транспорті буде безкоштовним.

Раніше МВС показало, якими вулицями Києва буде тимчасово заборонено та обмежено рух транспортних засобів узв'язку з проведенням фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА.