  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Поліція показала, як перекриватимуть київські вулиці на час фіналу Ліги чемпіонів (карти)

    • Розсилка

    На деяких вулицях Києва рух буде обмежено, а на деяких - заборонено

    У зв'язку з проведенням фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА буде тимчасово заборонено та обмежено рух транспортних засобів деякими вулицями Києва. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України  у Твіттері.

    МВС оприлюднило карти  позначками, де і коли буде обмежено рух транспорту.

    1_24

    2_26

    Нагадаємо, 26 травня на НСК «Олімпійський» у Києві відбудеться фінал Ліги чемпіонів УЄФА між «Ліверпулем» і «Реалом».

    Раніше повідомлялося, що станом на 15-е травня у Києві практично всі локації підготовлені до проведення фіналів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жіночих команд сезону 2017/2018.

    Станцію метро «Олімпійська» закриють перед початком матчу фіналу Ліги чемпіонів.

    У жителів найближчих до НСК «Олімпійський» будинків з особистим авто перевірятимуть паспорти та прописки. Якщо цього документа при собі немає, то заїхати в транспортний периметр буде неможливо.

    Читайте також Фанати і зірки «Реала» здають свої квитки: Фінал Ліги чемпіонів у Києві перетворився на жах

    Читайте також
    МВС УЄФА Київ Ліга чемпіонів поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ