Поліція показала, як перекриватимуть київські вулиці на час фіналу Ліги чемпіонів (карти)

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На деяких вулицях Києва рух буде обмежено, а на деяких - заборонено

У зв'язку з проведенням фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА буде тимчасово заборонено та обмежено рух транспортних засобів деякими вулицями Києва. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України у Твіттері.

МВС оприлюднило карти позначками, де і коли буде обмежено рух транспорту.

Нагадаємо, 26 травня на НСК «Олімпійський» у Києві відбудеться фінал Ліги чемпіонів УЄФА між «Ліверпулем» і «Реалом».

Раніше повідомлялося, що станом на 15-е травня у Києві практично всі локації підготовлені до проведення фіналів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жіночих команд сезону 2017/2018.

Станцію метро «Олімпійська» закриють перед початком матчу фіналу Ліги чемпіонів.

У жителів найближчих до НСК «Олімпійський» будинків з особистим авто перевірятимуть паспорти та прописки. Якщо цього документа при собі немає, то заїхати в транспортний периметр буде неможливо.

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