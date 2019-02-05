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    Частина будинків у центрі Києва залишилися без тепла (адреси)

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    Частина будинків у центрі Києва залишилися без тепла (адреси)

    На тепломережі стався порив

    Сьогодні, 5 лютого, у Печерському районі міста Києва від центрального опалення відключено 9 житлових будинків, в яких виникли аварійні ситуації. Про це повідомляє прес-служба Печерської райдержадміністрації.

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    За інформацією центральної диспетчерської служби «ГородОК», причини відключення від центрального опалення - порив тепломережі.

    Адресний перелік житлових будинків, де відбулося відключення від центрального опалення


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    Як повідомляв «Главком», протягом січня 2019 року аварійно-відновлювальні бригади КП «Київтеплоенерго» усунули 855 пошкоджень тепломереж, а від початку опалювального сезону – 4334.

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