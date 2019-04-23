Частина Києва цього тижня залишиться без води (графік відключень)
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Київводоканал проводить планові ремонтні роботи
Для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» цього тижня проводить ремонтні роботи. Про це повідомляє прес-служба компанії.
У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:
23 квітня
з 10.00 до 19.00
- вул. Краснокутська, 7-17, 10-18;
- пров. Краснокутський, 16, 10-18;
- вул. Лобачевського, 23-Б.
24 квітня
з 09.00 до 06.00 25 квітня
- вул. Скрипника, 58, 60.
«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Раніше «Київводоканал» нагадав мешканцям міста, що не можна викидати в унітаз.