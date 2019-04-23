Частина Києва цього тижня залишиться без води (графік відключень)



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Київводоканал проводить планові ремонтні роботи

Для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» цього тижня проводить ремонтні роботи. Про це повідомляє прес-служба компанії.

У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:

23 квітня

з 10.00 до 19.00

вул. Краснокутська, 7-17, 10-18;

пров. Краснокутський, 16, 10-18;

вул. Лобачевського, 23-Б.

24 квітня

з 09.00 до 06.00 25 квітня

вул. Скрипника, 58, 60.

«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Раніше «Київводоканал» нагадав мешканцям міста, що не можна викидати в унітаз.