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    Новини

    Частина Києва цього тижня залишиться без води (графік відключень)

    • Розсилка
    Частина Києва цього тижня залишиться без води (графік відключень)

    Київводоканал проводить планові ремонтні роботи

    Для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» цього тижня проводить ремонтні роботи. Про це повідомляє прес-служба компанії.

    У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:

    23 квітня

    з 10.00 до 19.00

    • вул. Краснокутська, 7-17, 10-18;
    • пров. Краснокутський, 16, 10-18;
    • вул. Лобачевського, 23-Б.

    24 квітня

    з 09.00 до 06.00 25 квітня

    • вул. Скрипника, 58, 60.

    «Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Раніше «Київводоканал» нагадав мешканцям міста, що не можна викидати в унітаз.

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