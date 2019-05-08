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    Частина Києва залишилася без холодної води (адреси)

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    Частина Києва залишилася без холодної води (адреси)

    Київводоканал планує за добу ліквідувати пошкодження

    У середу, 8 травня, у Києві сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Зазначається, що ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Костянтинівська,7/9, 34, 36, 51;
    • вул. Йорданська, 5, 9Д;
    • вул. Петра Чаадаєва, 5.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Як повідомлялося, водоканал оприлюднив графік відключень водопостачання у зв’язку з плановими ремонтними роботами.

    Київ Київводоканал ремонт аварія водопостачання
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