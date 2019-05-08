Частина Києва залишилася без холодної води (адреси)
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Київводоканал планує за добу ліквідувати пошкодження
У середу, 8 травня, у Києві сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».
Зазначається, що ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Костянтинівська,7/9, 34, 36, 51;
- вул. Йорданська, 5, 9Д;
- вул. Петра Чаадаєва, 5.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Як повідомлялося, водоканал оприлюднив графік відключень водопостачання у зв’язку з плановими ремонтними роботами.