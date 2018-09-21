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    Новини

    Частина Києва залишилася без води через аварії (адреси)

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    Частина Києва залишилася без води через аварії (адреси)

    Тимчасове відсутнє водопостачання у будинках на шести вулицях столиці

    У п’ятницю, 21 вересня, частина Києва залишилася без холодного водопостачання через пошкодження, що виникли на мережі. Про це повідомляє «Київводоканал».

    Аварійні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Шовковична 11, 9; 
    • вул. Петра Болбочана 4; 
    • бул. Лесі Українки 27/2;
    • вул. Кирпоноса 18, 19, 20, 22, 24; 
    • вул. Миколи Лаврухіна 15/46;
    • пр-т. Леся Курбаса, 9Г.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Нагадаємо, 20 вересня через аварії на мережі було відключено водопостачання у будинках на 12 вулицях Києва.

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