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    Новини

    Частина Києва залишилася без води через аварії (адреси)

    • Розсилка
    Частина Києва залишилася без води через аварії (адреси)

    Київводоканал планує за добу ліквідувати пошкодження

    Сьогодні, 3 вересня, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Ярослава Івашкевича, 5;
    • вул. Автозаводська, 25Б;
    • пр-т. Володимира Маяковського, 15В.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні Київводоканалу.

    Як повідомлялося, згідно з планами «Київводоканалу», скоригований тариф на 2019 рік на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення становитиме 21,593 грн за куб. м (з ПДВ), що на 6% (або на 1,217 грн з ПДВ) вище від діючого тарифу.

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