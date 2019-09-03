Частина Києва залишилася без води через аварії (адреси)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Київводоканал планує за добу ліквідувати пошкодження

Сьогодні, 3 вересня, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Ярослава Івашкевича, 5;

вул. Автозаводська, 25Б;

пр-т. Володимира Маяковського, 15В.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні Київводоканалу.

Як повідомлялося, згідно з планами «Київводоканалу», скоригований тариф на 2019 рік на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення становитиме 21,593 грн за куб. м (з ПДВ), що на 6% (або на 1,217 грн з ПДВ) вище від діючого тарифу.