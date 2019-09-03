Частина Києва залишилася без води через аварії (адреси)
Київводоканал планує за добу ліквідувати пошкодження
Сьогодні, 3 вересня, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Ярослава Івашкевича, 5;
- вул. Автозаводська, 25Б;
- пр-т. Володимира Маяковського, 15В.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні Київводоканалу.
Як повідомлялося, згідно з планами «Київводоканалу», скоригований тариф на 2019 рік на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення становитиме 21,593 грн за куб. м (з ПДВ), що на 6% (або на 1,217 грн з ПДВ) вище від діючого тарифу.