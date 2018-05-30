Частина Києва залишилася без води (список вулиць)

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«Київводоканал» проводить ремонтні роботи на мережі водопостачання

Сьогодні, 30 травня, у Києві за низкою адрес буде відключено водопостачання. Про планові відключення водопостачання попередив «Київводоканал».

Зазначається, що для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» проводить ремонтні роботи.

У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:

30 травня з 09:00 до 24:00 – вул. Полкова, 55, 57, 57-А, 57-Б, 59, 59-А, 59-В, 61, 61-А, 72, 74, 76, 76-А, 78, 74/6, 119 (ж/б), 57-В (агрофірма).

30 травня з 10:00 до 24:00 – пров. Деміївський, 6; просп. Голосіївський, 46-А (ж/б);

30 травня з 11:00 до 18:00 – вул. Парково-Сирецька, 7, 9, 11 (ж/б);

30 травня з 22:00 до 07:00 31 травня – вул. Стуса, 4, 6, 6-А, 8, 10, 12, 14 (п/б), 2, 5, 7, 9 (ж/б); вул. Семашко, 18 (ж/б); вул. Феодори Пушиної, 8 (ж/б).

«Київводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності та нагадує про необхідність заздалегідь запастися водою.

Раніше «Київводоканал» повідомив, де цього тижня буде відключено водопостачання.