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    Частина киян сьогодні залишиться без води (адреси)

    «Київводоканал» проводить ремонтні роботи

    У четвер, 13 вересня, «Київводоканал» здійснить планові відключення водопостачання.

    Повідомляється, що для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» проводить ремонтні роботи.

    У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:

    • з 22:00 до 06:00 14 вересня – вул. акад. Туполєва, 16, 16-А, 16-Б, 18, 18-А, 18-Б (ж/б), 1 (ЖЕК), 1-А (д/с, п/ч), 1-Б, 12-А.

    «Київводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності і нагадує про необхідність заздалегідь запастися водою.

    Раніше «Київводоканал» повідомив, що план заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період виконаний на загальну суму 20,7583 млн грн.

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