«Київводоканал» підготувався до зими за 20,7 млн грн графіка



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«Київводоканал» провів підготовку до роботи в осінньо-зимовий період

У теплу пору року «Київводоканал» проводить максимальну кількість ремонтних робіт задля забезпечення безперервного холодного водопостачання та відведення стоків, а також готується до зими. Про це повідомляє прес-служба компанії.

«Це включає у себе ремонт водопровідних і каналізаційних мереж, повну перевірку Дніпровської та Деснянської водопровідних станцій (профілактичний огляд станцій, поточний ремонт зовнішніх мереж теплофікації, камер, труб та колодязів, ремонт запірної арматури, теплотрас, встановлення нових світильників тощо), реконструкцію насосних станцій, вузлів знезараження, встановлення нових вікон та дверей та проведення ремонту приміщень, закупівля необхідної техніки – спеціальних автомобілів, самоскидів, гідравлічних підіймачів тощо», - йдеться в повідомленні.

План заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період виконаний на загальну суму 20,7583 млн грн.

«Київводоканал» надав детальну інформацію на графіках.

Нагадаємо, 7 вересня у Києві сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання. Тимчасово було відсутнє водопостачання на чотирьох вулицях.