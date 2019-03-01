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    Частина киян залишилася без води через аварії на мережі (адреси)

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    Частина киян залишилася без води через аварії на мережі (адреси)

    Водопостачання відключено у будинках на трьох вулицях

    Сьогодні, 1 березня, за низкою адрес у Києві відсутнє холодне водопостачання у зв’язку з пошкодженнями на мережі. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Олександра Бойченка, 2/6;
    • пр-т. Леся Курбаса, 9, 9А, 9Е, 9Ж;
    • б-р. Кольцова, 22, 22А.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Як повідомлялося, «Київводоканал» розпочав роботу в рамках стратегії поступової відмови від знезараження питної води хлором, замінюючи його на діоксид хлору, який більш безпечний із точки зору експлуатації та має тривалішу знезаражувальну дію.

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