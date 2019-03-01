Частина киян залишилася без води через аварії на мережі (адреси)



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Водопостачання відключено у будинках на трьох вулицях

Сьогодні, 1 березня, за низкою адрес у Києві відсутнє холодне водопостачання у зв’язку з пошкодженнями на мережі. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Олександра Бойченка, 2/6;

пр-т. Леся Курбаса, 9, 9А, 9Е, 9Ж;

б-р. Кольцова, 22, 22А.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Як повідомлялося, «Київводоканал» розпочав роботу в рамках стратегії поступової відмови від знезараження питної води хлором, замінюючи його на діоксид хлору, який більш безпечний із точки зору експлуатації та має тривалішу знезаражувальну дію.