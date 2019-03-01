Київ переходить на знезараження питної води діоксидом хлору



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На Дніпровській водопровідній станції розпочалися роботи з будівництва цеху виробництва діоксиду хлору

«Київводоканал» розпочав роботу в рамках стратегії поступової відмови від знезараження питної води хлором, замінюючи його на діоксид хлору, який більш безпечний із точки зору експлуатації та має тривалішу знезаражувальну дію. Про це повідомляє прес-служба компанії.

На Дніпровській водопровідній станції, яка забезпечує питною водою третину споживачів Києва, розпочалися роботи з будівництва цеху виробництва діоксиду хлору. Орієнтовний строк переходу на нову технологію - кінець літа 2019 року.

Деснянська водопровідна станція зараз знаходиться в процесі відпрацювання технічних та технологічних рішень щодо можливості застосування технології знезараження води діоксидом хлору.

В 2017-2018 роках на Дніпровській та Деснянській станціях пройшли лабораторні та промислові випробування нової технології, нагадали в «Київводоканалі».

Паралельно «Київводоканал» вживає необхідних заходів для належної роботи хлорного господарства, яке вимагає особливих заходів безпеки.

«В рамках мінімізації ризиків аварійних ситуацій була проведена реконструкція хлорного господарства Деснянської водопровідної станції, яке експлуатується більше 50 років. За кошти міського бюджету, виділених в рамках Програми економічного і соціального розвитку міста Києва, було замінено обладнання, встановлене ще у 1968 році, на сучасне, яке може виконувати не тільки превентивну функцію, а й максимально локалізувати наслідки в разі виникнення позаштатної ситуації», - розповіли у «Київводоканалі».