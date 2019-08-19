Частину річки Либідь хочуть закрити і побудувати над нею дорогу



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Від бульвару Дружби народів до вулиці Коновальця річка Либідь протікає у відкритому бетонному жолобі Фото: Аnia.valevska, Facebook

Передбачається будівництво дороги по руслу річки Либідь

Проєкт Детального плану території у Голосіївському районі, поданий на розгляд громадськості, передбачає закриття річки Либідь у колектор та будівництво над нею автомагістралі.

ДПТ ділянки, розташованої між бульваром Дружби народів, вулицями Велика Васильківська, Коновальця (Щорса), Володимиро-Либідська, Малевича та залізницею, розробила компанія Terra Project.

Зараз уздовж західної межі ділянки, від бульвару Дружби народів до вулиці Коновальця, протікає річка Либідь у відкритому бетонному жолобі. Проєкт передбачає продовження Залізничного шосе вздовж залізниці поверх річки.

«Передбачається будівництво дороги по руслу річки. Тому необхідно влаштувати закритий канал на даному відрізку загальною протяжністю 1,2 км», – йдеться у матеріалах ДПТ.

Проєктувальники запевняють, що Либідь у цьому місці сильно забруднює інтенсивний рух автомобільного і залізничного транспорту – завислі частки та нафтопродукти потрапляють у стоки з дощем і талим снігом. Через це вважають найкращим рішенням закрити річку у колектор.

Таке рішення, вважають проєктувальники, «дозволяє поєднати в ансамблевій єдності обидва схили долини ріки Либідь».

Зазначимо, що Київська ландшафтна декларація, затверджена 2014 року, декларує збереження ріки Либідь.

Раніше повідомлялося, що на берегах річки Либідь хочуть створити громадський простір для відпочинку. Для цього мають реконструювати розташовані на ній гідротехнічні споруди, а також прибрати засмічення, відновивши екологічний стан русла. Роботи мають завершитися до 31 грудня 2021 року.

На початку 2019 року комунальники ліквідували сміттєзвалище уздовж русла річки Либідь у Києві. Було зібрано 206 мішків сміття.

Джерело: Хмарочос