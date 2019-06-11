Порятунок річки Либідь: на берегах хочуть створити зону відпочинку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Замовником робіт визначено КП «Плесо»

На берегах річки Либідь у Києві хочуть створити громадський простір для відпочинку. Для цього мають реконструювати розташовані на ній гідротехнічні споруди, а також прибрати засмічення, відновивши екологічний стан русла. Роботи мають завершитися до 31 грудня 2021 року.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні КМДА № 1039 від 6 червня 2019 року.

«З метою … створення громадського простору для відпочинку населення та благоустрою у межах її прибережних захисних смуг, здійснити до 31 грудня 2021 року реконструкцію гідротехнічних споруд з відновленням екологічного та санітарно-гігієнічного стану р. Либідь у м. Києві», – йдеться у розпорядженні.

Згідно документу, замовником усіх робіт визначено комунальне підприємство по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду Києва – КП «Плесо».

Саме воно має укласти із підрядниками відповідні договори на розробку проектної документації та наступне виконання робіт.

Також підприємство повинно подати до Департаменту економіки та інвестицій КМДА пропозиції щодо включення робіт із відновлення річки до програм економічного та соціального розвитку Києва на 2020 та 2021 роки.

Нагадаємо, на початку 2019 року комунальники ліквідували сміттєзвалище уздовж русла річки Либідь у Києві. Було зібрано 206 мішків сміття.

Джерело: Вечірній Київ