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    У річці Либідь виявили тіло чоловіка

    • Розсилка
    У річці Либідь виявили тіло чоловіка

    Причини та обставини загибелі чоловіка встановлюватимуть правоохоронці

    Сьогодні, 26 березня, о 07:39 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення від правоохоронців про виявлене тіло чоловічої статі у річці Либідь на вул. Сім'ї Прахових, 2.

    На місце події було направлено відділення рятувальників 4-Державної пожежно-рятувальної частини, інформує прес-служба столичного управління ДСНС.

    Прибувши до місця виклику, бійці дістали тіло чоловіка з води та передали його правоохоронним органам.

    Причини та обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці.

    Нагадаємо, 15 березня виявили тіло дівчини в озері Заплавне, що у Дарницькому районі столиці.

    12 березня у с. Крушинка Васильківського району у водоймі було виявлено тіло жінки.

    6 березня в річці Дніпро під Дарницьким мостом у Києві виявили тіло чоловіка.

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