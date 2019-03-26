У річці Либідь виявили тіло чоловіка



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Причини та обставини загибелі чоловіка встановлюватимуть правоохоронці

Сьогодні, 26 березня, о 07:39 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення від правоохоронців про виявлене тіло чоловічої статі у річці Либідь на вул. Сім'ї Прахових, 2.

На місце події було направлено відділення рятувальників 4-Державної пожежно-рятувальної частини, інформує прес-служба столичного управління ДСНС.

Прибувши до місця виклику, бійці дістали тіло чоловіка з води та передали його правоохоронним органам.

Причини та обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, 15 березня виявили тіло дівчини в озері Заплавне, що у Дарницькому районі столиці.

12 березня у с. Крушинка Васильківського району у водоймі було виявлено тіло жінки.

6 березня в річці Дніпро під Дарницьким мостом у Києві виявили тіло чоловіка.