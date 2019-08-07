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    Через аварії без води лишилися будинки на 11-ти вулицях Києва (адреси)

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    Через аварії без води лишилися будинки на 11-ти вулицях Києва (адреси)

    Ремонтні бригади працюють на місцях пошкоджень на мережі

    Сьогодні, 7 серпня, станом на 16-ту годину відсутнє водопостачання у будинках на низці столичних вулиць у зв’язку з пошкодженнями на мережі. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

    Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Пирогівський шлях, 48;
    • вул. М. Малиновського, 30, 36;
    • вул. Героїв Сталінграда, 17А, 19, 19А;
    • вул. Мініна, 1 - 4;
    • бул. Верховної Ради, 29А;
    • вул. Червоноткацька, 24А;
    • просп. Визволителів, 2;
    • вул, Булгакова, 2, 4, 4А;
    • вул. Новопольова, 45 - 92;
    • вул. Чистяківська, 17,18, 20, 24,26, 28, 30.
    • пров. Чистяківський, 5.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Раніше «Київводоканал» попередив про планові відключення водопостачання цього тижня. 

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