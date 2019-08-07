Через аварії без води лишилися будинки на 11-ти вулицях Києва (адреси)



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Ремонтні бригади працюють на місцях пошкоджень на мережі

Сьогодні, 7 серпня, станом на 16-ту годину відсутнє водопостачання у будинках на низці столичних вулиць у зв’язку з пошкодженнями на мережі. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Пирогівський шлях, 48;

вул. М. Малиновського, 30, 36;

вул. Героїв Сталінграда, 17А, 19, 19А;

вул. Мініна, 1 - 4;

бул. Верховної Ради, 29А;

вул. Червоноткацька, 24А;

просп. Визволителів, 2;

вул, Булгакова, 2, 4, 4А;

вул. Новопольова, 45 - 92;

вул. Чистяківська, 17,18, 20, 24,26, 28, 30.

пров. Чистяківський, 5.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Раніше «Київводоканал» попередив про планові відключення водопостачання цього тижня.