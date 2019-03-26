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    Через аварії без води лишилися будинки на чотирьох вулицях Києва (адреси)

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    Через аварії без води лишилися будинки на чотирьох вулицях Києва (адреси)

    Київводоканал працює над ліквідацією пошкоджень на мережі

    Сьогодні, 26 березня, станом на 16:00 відсутнє водопостачання у будинках на чотирьох вулицях Києва. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Наразі ремонтні бригади у працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Іоанна Павла II, 21, 23/35;
    • вул. Кронштадтська, 18, 20, 22, 24, 26;
    • пр-т. Перемоги, 112;
    • пр-т. Леся Курбаса, 1, 1А.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Як повідомлялося, у ніч з 28 на 29 березня «Київводоканал» проводитиме планову профілактичну промивку мереж в Оболонському районі. У зону робіт потраплять мережі по восьми вулицях.

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