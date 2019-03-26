У мешканців Оболоні з кранів потече брудна вода (адреси)



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Промивка мереж запланована в ніч з 28 на 29 березня

«Київводоканал» проводитиме планову профілактичну промивку мереж в Оболонському районі.

Як повідомляє прес-служба компанії, у зону робіт потраплять мережі по:

вул. Йорданська,

вул. Архипенка,

вул. Приозерна,

вул. Малиновського,

просп. Оболонський від вул. Малиновського до ст.м. «Мінська»,

просп. Героїв Сталінграда,

вул. Прирічна,

вул. Тимошенка.

Профілактична промивка буде проводитися в ніч з 28 на 29 березня, а саме з 23:00 до 05:00. Попередньо здійснюється чистка та мийка резервуару чистої води № 2 на насосній водопровідній станції «Оболонь-І».

«Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт «Київводоканал» не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - повідомили у «Київводоканалі».

Зазначається, що промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.