У мешканців Оболоні з кранів потече брудна вода (адреси)
-
Розсилка
Промивка мереж запланована в ніч з 28 на 29 березня
«Київводоканал» проводитиме планову профілактичну промивку мереж в Оболонському районі.
Як повідомляє прес-служба компанії, у зону робіт потраплять мережі по:
- вул. Йорданська,
- вул. Архипенка,
- вул. Приозерна,
- вул. Малиновського,
- просп. Оболонський від вул. Малиновського до ст.м. «Мінська»,
- просп. Героїв Сталінграда,
- вул. Прирічна,
- вул. Тимошенка.
Профілактична промивка буде проводитися в ніч з 28 на 29 березня, а саме з 23:00 до 05:00. Попередньо здійснюється чистка та мийка резервуару чистої води № 2 на насосній водопровідній станції «Оболонь-І».
«Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт «Київводоканал» не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - повідомили у «Київводоканалі».
Зазначається, що промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.