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    У мешканців Оболоні з кранів потече брудна вода (адреси)

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    У мешканців Оболоні з кранів потече брудна вода (адреси)

    Промивка мереж запланована в ніч з 28 на 29 березня

    «Київводоканал» проводитиме планову профілактичну промивку мереж в Оболонському районі.

    Як повідомляє прес-служба компанії, у зону робіт потраплять мережі по:

    • вул. Йорданська,
    • вул. Архипенка,
    • вул. Приозерна,
    • вул. Малиновського,
    • просп. Оболонський від вул. Малиновського до ст.м. «Мінська»,
    • просп. Героїв Сталінграда,
    • вул. Прирічна,
    • вул. Тимошенка.

    Профілактична промивка буде проводитися  в ніч з 28 на 29 березня, а саме з 23:00 до 05:00. Попередньо здійснюється чистка та мийка резервуару чистої води № 2 на насосній водопровідній станції «Оболонь-І».

    «Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт «Київводоканал» не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - повідомили у «Київводоканалі».

    Зазначається, що промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.

    Київ вода Київводоканал кияни
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