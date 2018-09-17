Через аварії без води лишилися жителі трьох вулиць Києва (адреси)



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У частини киян відключено водопостачання

Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба

Сьогодні, 17 вересня, у Києві сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

Аварійні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

пр-т. Перемоги 60;

вул. Сім'ї Ідзиковських 2;

вул. Донецька 3, 5, 7.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Як повідомлялося, 17 вересня у Києві на розі вулиць Вадима Гетьмана та Виборзької через пошкодження залізобетонного колектору Д-5, яке сталося через газову корозію, з-під асфальтового покриття посунувся ґрунт.