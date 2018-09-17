  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Через аварії без води лишилися жителі трьох вулиць Києва (адреси)

    • Розсилка
    У частини киян відключено водопостачання - Через аварії без води лишилися жителі трьох вулиць Києва (адреси)
    У частини киян відключено водопостачання

    Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба

    Сьогодні, 17 вересня, у Києві сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Аварійні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • пр-т. Перемоги 60; 
    • вул. Сім'ї Ідзиковських 2;
    • вул. Донецька 3, 5, 7.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Як повідомлялося, 17 вересня у Києві на розі вулиць Вадима Гетьмана та Виборзької через пошкодження залізобетонного колектору Д-5, яке сталося через газову корозію, з-під асфальтового покриття посунувся ґрунт. 

    Київ вода Київводоканал аварія кияни водопостачання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ