Через аварію на колекторі на Шулявці провалився асфальт
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Тимчасово обмежено рух транспорту в другій смузі від Індустріального до Шулявського шляхопроводу
У Києві на розі вулиць Вадима Гетьмана та Виборзької через пошкодження залізобетонного колектору Д-5, яке сталося через газову корозію, з-під асфальтового покриття посунувся ґрунт. Це спричинило просідання та утворення провалля, повідомляє прес-служба «Київводоканалу».
У зв’язку з цим тимчасово обмежено рух транспорту в другій смузі від Індустріального до Шулявського шляхопроводу.
Місце провалу огороджене, встановлені попереджувальні дорожні знаки та організовано дорожньо-транспортний рух.
Водіїв просять заздалегідь планувати маршрут з урахуванням аварійної ситуації.
Як повідомляв «Главком», 5 вересня прямо біля зупинки громадського транспорту на площі Слави (Печерський район) у Києві утворився прорив труби і масштабний провал на проїжджій частині.