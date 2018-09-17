Через аварію на колекторі на Шулявці провалився асфальт



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Фото: Київводоканал Місце провалу огороджено, рух транспорту по другій смузі обмежено

Тимчасово обмежено рух транспорту в другій смузі від Індустріального до Шулявського шляхопроводу

У Києві на розі вулиць Вадима Гетьмана та Виборзької через пошкодження залізобетонного колектору Д-5, яке сталося через газову корозію, з-під асфальтового покриття посунувся ґрунт. Це спричинило просідання та утворення провалля, повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

У зв’язку з цим тимчасово обмежено рух транспорту в другій смузі від Індустріального до Шулявського шляхопроводу.

Місце провалу огороджене, встановлені попереджувальні дорожні знаки та організовано дорожньо-транспортний рух.

Водіїв просять заздалегідь планувати маршрут з урахуванням аварійної ситуації.

Як повідомляв «Главком», 5 вересня прямо біля зупинки громадського транспорту на площі Слави (Печерський район) у Києві утворився прорив труби і масштабний провал на проїжджій частині.