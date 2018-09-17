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    Через аварію на колекторі на Шулявці провалився асфальт

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    Місце провалу огороджено, рух транспорту по другій смузі обмежено - Через аварію на колекторі на Шулявці провалився асфальт
    Фото: Київводоканал
    Місце провалу огороджено, рух транспорту по другій смузі обмежено

    Тимчасово обмежено рух транспорту в другій смузі від Індустріального до Шулявського шляхопроводу

    У Києві на розі вулиць Вадима Гетьмана та Виборзької через пошкодження залізобетонного колектору Д-5, яке сталося через газову корозію, з-під асфальтового покриття посунувся ґрунт. Це спричинило просідання та утворення провалля, повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    У зв’язку з цим тимчасово обмежено рух транспорту в другій смузі від Індустріального до Шулявського шляхопроводу. 

    Місце провалу огороджене, встановлені попереджувальні дорожні знаки та організовано дорожньо-транспортний рух.

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    Через аварію на колекторі на Шулявці провалився асфальт
    Через аварію на колекторі на Шулявці провалився асфальт
    Через аварію на колекторі на Шулявці провалився асфальт

    Водіїв просять заздалегідь планувати маршрут з урахуванням аварійної ситуації.

    Як повідомляв «Главком», 5 вересня прямо біля зупинки громадського транспорту на площі Слави (Печерський район) у Києві утворився прорив труби і масштабний провал на проїжджій частині.

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