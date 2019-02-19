Через аварії без води залишилися мешканці п’яти вулиць Києва (адреси)



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Водопостачання відсутнє в семи будинках

У вівторок, 19 лютого, вранці відключено водопостачання у будинках на п’яти вулицях Києва. Як повідомляє прес-служба «Київводоканалу», це пов’язано із пошкодженнями на мережі.

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Іоанна Павла II, 16;

вул. Чигоріна 14, 16;

вул. Здолбунівська, 1;

вул. Народного Ополчення, 9;

вул. Кудряшова, 12, 12/14.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться у повідомленні «Київводоканалу».

Як повідомлялося, 19 лютого о 4:11 на зеленій зоні вулиці Народного ополчення стався витік з магістрального трубопроводу Д-400, який супроводжувався провалом на проїзній частині. Аварійна бригада Київводоканалу терміново прибула на місце витоку, який на даний час вже локалізовано, та розпочала ремонтні роботи.