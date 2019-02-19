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    Вранці у Києві прорвало водогін і провалилася дорога (фото)

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    Аварія на водогоні сталася на вулиці Народного ополчення - Вранці у Києві прорвало водогін і провалилася дорога (фото)
    Аварія на водогоні сталася на вулиці Народного ополчення
    Фото: Радіо Свобода

    Витік на вулиці Народного ополчення локалізовано, ремонтні роботи тривають

    Сьогодні, 19 лютого, вранці на вул. Народного ополчення у напрямку Севастопольської площі прорвало водопровід та провалилася проїжджа частина дороги.

    «19 лютого о 4:11 на зеленій зоні вулиці Народного ополчення стався витік з магістрального трубопроводу Д-400, який супроводжувався провалом на проїзній частині. Аварійна бригада Київводоканалу терміново прибула на місце витоку, який на даний час вже локалізовано, та розпочала ремонтні роботи», - повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Станом на зараз частину дороги перекрито.

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    Вранці у Києві прорвало водогін і провалилася дорога (фото)
    Вранці у Києві прорвало водогін і провалилася дорога (фото)
    Фото: Радіо Свобода

    Як повідомили у КП «Київпастранс», у зв’язку з цим змінено трасу слідування тролейбусів маршрутів №№ 19д, 30, 40, 40к та виїзди з ТРЕД 3.

    Рух тролейбусів здійснюється вул. Вінницькою, Повітрофлотським шляхопроводом, вул. Смілянською – далі за власною схемою.

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