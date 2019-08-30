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    Через аварії більше десятка будинків у Києві залишилися без води (адреси)

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    Через аварії більше десятка будинків у Києві залишилися без води (адреси)

    Води немає у будинках на семи вулицях

    У п’ятницю, 30 серпня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами

    • вул. Межова, 22А, 24;
    • вул. Кирилівська, 110, 116;
    • вул. Сошенка, 23;
    • вул. Ревуцького, 2А, 18А, 20, 22, 24/4;
    • вул. Степана Олійника, 8;
    • вул. Метробудівська, 13/10, 11А;
    • вул. Академіка Каблукова, 8.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Раніше стало відомо, де цього тижня в Києві відбудуться планові відключення води.

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