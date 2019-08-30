Через аварії більше десятка будинків у Києві залишилися без води (адреси)
Води немає у будинках на семи вулицях
У п’ятницю, 30 серпня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами
- вул. Межова, 22А, 24;
- вул. Кирилівська, 110, 116;
- вул. Сошенка, 23;
- вул. Ревуцького, 2А, 18А, 20, 22, 24/4;
- вул. Степана Олійника, 8;
- вул. Метробудівська, 13/10, 11А;
- вул. Академіка Каблукова, 8.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Раніше стало відомо, де цього тижня в Києві відбудуться планові відключення води.