Через аварії більше десятка будинків у Києві залишилися без води (адреси)



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Води немає у будинках на семи вулицях

У п’ятницю, 30 серпня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами

вул. Межова, 22А, 24;

вул. Кирилівська, 110, 116;

вул. Сошенка, 23;

вул. Ревуцького, 2А, 18А, 20, 22, 24/4;

вул. Степана Олійника, 8;

вул. Метробудівська, 13/10, 11А;

вул. Академіка Каблукова, 8.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Раніше стало відомо, де цього тижня в Києві відбудуться планові відключення води.