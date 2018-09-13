  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Через аварії кияни лишилися без води (адреси)

    • Розсилка
    Через аварії кияни лишилися без води (адреси)

    На шести столичних вулицях сталися пошкодження на мережі водопостачання

    Сьогодні, 13 вересня, сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Наразі аварійні бригади «Київводоканалу» працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

    Читайте також

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Симона Петлюри 25, 27, 29; 
    • пл. Вокзальна 2;
    • ул. Жилянська 101, 148; 
    • вул. Митрополита Андрея Шептицького 24; 
    • вул. Михайла Котельникова 82, 95; 
    • дор. Кільцева 22.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні.

    Як повідомлялося, 13 вересня «Київводоканал» також здійснить планові відключення водопостачання.

    Читайте також
    Київводоканал аварія кияни водопостачання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ