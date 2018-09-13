Через аварії кияни лишилися без води (адреси)
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На шести столичних вулицях сталися пошкодження на мережі водопостачання
Сьогодні, 13 вересня, сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».
Наразі аварійні бригади «Київводоканалу» працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.
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Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Симона Петлюри 25, 27, 29;
- пл. Вокзальна 2;
- ул. Жилянська 101, 148;
- вул. Митрополита Андрея Шептицького 24;
- вул. Михайла Котельникова 82, 95;
- дор. Кільцева 22.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, 13 вересня «Київводоканал» також здійснить планові відключення водопостачання.