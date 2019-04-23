Через аварії на мережі у киян на добу зникла вода (адреси)
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Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень
У вівторок, 23 квітня, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».
Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Кареловська, 19;
- пров. Золочівський, 9;
- пр-т. Академіка Глушкова, 1;
- пр-т. Валерія Лобановського, 8А ,8Б.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Раніше «Київводоканал» попередив про планові ремонтні роботи на мережі.