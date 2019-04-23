Через аварії на мережі у киян на добу зникла вода (адреси)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень

У вівторок, 23 квітня, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Кареловська, 19;

пров. Золочівський, 9;

пр-т. Академіка Глушкова, 1;

пр-т. Валерія Лобановського, 8А ,8Б.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Раніше «Київводоканал» попередив про планові ремонтні роботи на мережі.