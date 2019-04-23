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    Через аварії на мережі у киян на добу зникла вода (адреси)

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    Через аварії на мережі у киян на добу зникла вода (адреси)

    Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень

    У вівторок, 23 квітня, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Кареловська, 19;
    • пров. Золочівський, 9;
    • пр-т. Академіка Глушкова, 1;
    • пр-т. Валерія Лобановського, 8А ,8Б.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Раніше «Київводоканал» попередив про планові ремонтні роботи на мережі.

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