Через аварії на семи вулицях Києва відсутня вода (список)
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Аварійні бригади «Київводоканалу» працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі
Сьогодні, 28 серпня, у Києві сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання.
Наразі аварійні бригади «Київводоканалу» працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.
У зв’язку з цим тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Білицька 14;
- вул. Оболонська 25;
- вул. Фрометівська 2, 18, 18б, 20б;
- пр-к. Ясинуватський 1, 3, 5, 7;
- пров.Тихонівський 2, 4, 6, 8, 10;
- пр-т. Володимира Маяковського 55;
- вул. Михайла Котельникова 89.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться у повідомленні «Київводоканалу».
Як повідомлялося, «Київводоканал» попередив про планові відключення водопостачання у столиці. Дивіться, де цього тижня не буде води.