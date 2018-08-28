Через аварії на семи вулицях Києва відсутня вода (список)



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Аварійні бригади «Київводоканалу» працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі

Сьогодні, 28 серпня, у Києві сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання.

Наразі аварійні бригади «Київводоканалу» працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

У зв’язку з цим тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Білицька 14;

вул. Оболонська 25;

вул. Фрометівська 2, 18, 18б, 20б;

пр-к. Ясинуватський 1, 3, 5, 7;

пров.Тихонівський 2, 4, 6, 8, 10;

пр-т. Володимира Маяковського 55;

вул. Михайла Котельникова 89.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться у повідомленні «Київводоканалу».

Як повідомлялося, «Київводоканал» попередив про планові відключення водопостачання у столиці. Дивіться, де цього тижня не буде води.