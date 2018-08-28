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    Новини

    Через аварії на семи вулицях Києва відсутня вода (список)

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    Через аварії на семи вулицях Києва відсутня вода (список)

    Аварійні бригади «Київводоканалу» працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі

    Сьогодні, 28 серпня, у Києві сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання.

    Наразі аварійні бригади «Київводоканалу» працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

    У зв’язку з цим тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Білицька 14;
    • вул. Оболонська 25;
    • вул. Фрометівська 2, 18, 18б, 20б; 
    • пр-к. Ясинуватський 1, 3, 5, 7;
    • пров.Тихонівський 2, 4, 6, 8, 10; 
    • пр-т. Володимира Маяковського 55;
    • вул. Михайла Котельникова 89.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться у повідомленні «Київводоканалу».

    Як повідомлялося, «Київводоканал» попередив про планові відключення водопостачання у столиці. Дивіться, де цього тижня не буде води.

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