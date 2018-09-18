Через аварії на шести вулицях Києва немає води (адреси)
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Відновити водопостачання обіцяють за добу
Аварійні бригади «Київводоканалу» працюють над ліквідацією пошкоджень
У вівторок, 18 вересня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка пошкоджень. Про це повідомляє «Київводоканал».
Аварійні бригади «Київводоканалу» працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- бул. Лесі Українки, 27/2, 2, 4;
- вул. Стратегічне шосе 4/27;
- пр-т. Правди 85;
- вул. Новоукраїнська 5;
- вул. Північно-Сирецька 1-3;
- вул. Академіка Карпинського 10.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Нагадаємо, 17 вересня через аварії жителі трьох столичних вулиць залишилися без води.