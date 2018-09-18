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    Новини

    Через аварії на шести вулицях Києва немає води (адреси)

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    Відновити водопостачання обіцяють за добу - Через аварії на шести вулицях Києва немає води (адреси)
    Відновити водопостачання обіцяють за добу

    Аварійні бригади «Київводоканалу» працюють над ліквідацією пошкоджень

    У вівторок, 18 вересня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка пошкоджень. Про це повідомляє «Київводоканал».

    Аварійні бригади «Київводоканалу» працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

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    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • бул. Лесі Українки, 27/2, 2, 4; 
    • вул. Стратегічне шосе 4/27;
    • пр-т. Правди 85;
    • вул. Новоукраїнська 5; 
    • вул. Північно-Сирецька 1-3;
    • вул. Академіка Карпинського 10.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Нагадаємо, 17 вересня через аварії жителі трьох столичних вулиць залишилися без води.

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