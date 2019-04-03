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    Через аварії у Києві зникла вода на дев’ятьох вулицях (адреси)

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    Через аварії у Києві зникла вода на дев’ятьох вулицях (адреси)

    Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень

    У середу, 3 квітня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Дмитрівська, 2, 3/7, 9-11, 30;
    • вул. Олеся Гончара, 75, 77,79, 82, 84, 86А, 86Б, 88А, 88Б, 90/92, 96;
    • б-р. Тараса Шевченка, 62;
    • вул. Івана Тургенєва, 2, 3-9, 8-14, 11;
    • вул. Ростовська, 2-22;
    • пр-т. Академіка Глушкова, 3;
    • пров. Кадіївський, 67/5, 69/68;
    • вул. Путивльська, 78, 80;
    • пр-т. Володимира Маяковського, 7Б.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Нагадаємо, цього тижня у Києві відбудуться планові відключення водопостачання. Дивіться графік відключень.

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