Оголошено графік відключень води у Києві цього тижня



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Київводоканал проводитиме планові ремонтні роботи

Цього тижня у Києві відбудуться планові відключення водопостачання. Про це попередив «Київводоканал».

Повідомляється, що для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» проводить ремонтні роботи.

У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:

2 квітня

з 9.00 до 20.00

бульвар Шамо, 10, 12, 14, 16, 20;

3 квітня

з 21.00 до 7.00 4 квітня

вул. Ентузіастів, 7/3, 7/4, 9/2, 11/3, 13А, 13Б;

бульвар Шамо,18/2;

з 9.30 до 24.00

вул. Сошенка 3, 8, 10А, 10Б, 12А, 12Б, 13, 14, 14А, 15, 16, 18/20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44Б, 46;

з 9.30 до 24.00

вул. Ушинського,1, 3, 3А, 4, 7, 11;

вул. Антонова,10, 14, 20;

4 квітня

з 8.00 до 20.00

всі будинки по вул. Новопольовій , починаючи від вул. Героїв Севастополя до перетину з вул. Чернишевського;

з 8.00 до 6.00 5 квітня

вул. Підлісна,1, 2, 3, 4, 5, 6;

5 квітня

з 8.30 до 22.00

вул. Ушинського,16,18.

«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».