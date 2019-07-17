Через аварії у Києві зникла вода у будинках на чотирьох вулицях (адреси)
Київводоканал планує за добу ліквідувати пошкодження
Сьогодні, 17 липня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».
Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Естонська, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78;
- вул. Гната Юри, 11, 11А;
- вул. Гаршина, 1;
- вул. Петра Радченка, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Як повідомлялося, сьогодні частина Києва на добу залишилася без води у зв’язку з тимчасовою зупинкою роботи підвищувальної насосної станції за адресою: вул. Академіка Каблукова, 9.
Також «Київводоканал» попередив про планові ремонтні роботи на мережі водопостачання у столиці цього тижня. У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за низкою адрес.