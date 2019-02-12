Через аварії відсутня вода на семи вулицях Києва (адреси)



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Київводоканал планує за добу ліквідувати пошкодження

У вівторок, 12 лютого, у зв’язку з пошкодженням на мережі відсутнє водопостачання у будинках на семи вулицях столиці. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

пр-т. Перемоги, 40Б;

вул. Бориспільська, 9;

вул. Гоголівська 48, 49, 53;

вул. Січових Стрільців 50-51;

ст. м. «Палац спорту»;

вул. Гарматна, 51А;

вул. Деревообробна, 4, 5А.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Нагадаємо, 11 лютого через аварії на мережі було відсутнє водопостачання у будинках на шести вулицях Києва.