Через аварії відсутня вода на семи вулицях Києва (адреси)
-
Розсилка
Київводоканал планує за добу ліквідувати пошкодження
У вівторок, 12 лютого, у зв’язку з пошкодженням на мережі відсутнє водопостачання у будинках на семи вулицях столиці. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».
Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- пр-т. Перемоги, 40Б;
- вул. Бориспільська, 9;
- вул. Гоголівська 48, 49, 53;
- вул. Січових Стрільців 50-51;
- ст. м. «Палац спорту»;
- вул. Гарматна, 51А;
- вул. Деревообробна, 4, 5А.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Нагадаємо, 11 лютого через аварії на мережі було відсутнє водопостачання у будинках на шести вулицях Києва.