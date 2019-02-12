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    Через аварії відсутня вода на семи вулицях Києва (адреси)

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    Через аварії відсутня вода на семи вулицях Києва (адреси)

    Київводоканал планує за добу ліквідувати пошкодження

    У вівторок, 12 лютого, у зв’язку з пошкодженням на мережі відсутнє водопостачання у будинках на семи вулицях столиці. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • пр-т. Перемоги, 40Б;
    • вул. Бориспільська, 9;
    • вул. Гоголівська 48, 49, 53;
    • вул. Січових Стрільців 50-51;
    • ст. м. «Палац спорту»;
    • вул. Гарматна, 51А;
    • вул. Деревообробна, 4, 5А.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Нагадаємо, 11 лютого через аварії на мережі було відсутнє водопостачання у будинках на шести вулицях Києва.

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