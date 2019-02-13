Через аварії відсутня вода у частини киян (адреси)
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Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень на мережі водопостачання
Сьогодні, 13 лютого, у зв’язку з пошкодженнями на мережі відсутнє водопостачання за низкою адрес. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».
Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- пр-т. Перемоги, 40Б;
- ст. м. «Палац спорту»;
- село Горенка: вул. Леніна, Селянська, Раменська, Нова, Лісова, Федора Максименка;
- про. Полоцький, 10/1, 10/2, 12/2.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Нагадаємо, раніше «Київводоканал» попередив про планові відключення водопостачання цього тижня.