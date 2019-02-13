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    Через аварії відсутня вода у частини киян (адреси)

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    Через аварії відсутня вода у частини киян (адреси)

    Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень на мережі водопостачання

    Сьогодні, 13 лютого, у зв’язку з пошкодженнями на мережі відсутнє водопостачання за низкою адрес. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • пр-т. Перемоги, 40Б;
    • ст. м. «Палац спорту»;
    • село Горенка: вул. Леніна, Селянська, Раменська, Нова, Лісова, Федора Максименка;
    • про. Полоцький, 10/1, 10/2, 12/2.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Нагадаємо, раніше «Київводоканал» попередив про планові відключення водопостачання цього тижня.

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