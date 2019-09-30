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    Через аварії залишилися без води будинки на двох вулицях Києва (адреси)

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    Вода зникла у низці столичних будинків - Через аварії залишилися без води будинки на двох вулицях Києва (адреси)
    Вода зникла у низці столичних будинків

    Київводоканал планує за добу ліквідувати пошкодження на мережі

    У понеділок, 30 вересня, у Києві сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання.

    Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Ташкентська, 21А;
    • вул. Академіка Булаховського, 28А, 28Б, 28В, 30А, 30Б.

    Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.

    Нагадаємо, минулого тижня було розпочато реконструкцію каналізаційного колектора, розташованого на Оболонському проспекті від станції метро «Мінська» до станції метро «Оболонь».

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