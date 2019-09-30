Через аварії залишилися без води будинки на двох вулицях Києва (адреси)
Вода зникла у низці столичних будинків
Київводоканал планує за добу ліквідувати пошкодження на мережі
У понеділок, 30 вересня, у Києві сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання.
Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Ташкентська, 21А;
- вул. Академіка Булаховського, 28А, 28Б, 28В, 30А, 30Б.
Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.
Нагадаємо, минулого тижня було розпочато реконструкцію каналізаційного колектора, розташованого на Оболонському проспекті від станції метро «Мінська» до станції метро «Оболонь».