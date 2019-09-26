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    На Оболоні розпочалася реконструкція колектора, збудованого більше 40 років тому

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    На Оболоні розпочалася реконструкція колектора, збудованого більше 40 років тому
    Фото: vodokanal.kiev.ua

    Колектор був збудований у 1973 році з чавунних труб і під дією газової корозії зазнав значного ушкодження

    Розпочато реконструкцію каналізаційного колектора, розташованого на Оболонському проспекті від станції метро «Мінська» до станції метро «Оболонь». Про це повідомили у ПрАТ «АК «Київводоканал».

    На час робіт водопостачання та водовідведення споживачів обмежуватись не буде – відведення стоків здійснюватиметься через інший колектор із залученням тимчасових каналізаційних насосних станцій та трубопроводів.

    У результаті реконструкції колектору буде забезпечене безперебійне водовідведення значної частини житлового масиву Оболонь. Завершення робіт планується на кінець цього року. Фінансування за проектом буде здійснюватися з бюджету міста за Програмою економічного і соціального розвитку Києва на 2019 рік.

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    Колектор був збудований у 1973 році з чавунних труб і під дією газової корозії зазнав значного ушкодження.

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    На Оболоні розпочалася реконструкція колектора, збудованого більше 40 років тому
    На Оболоні розпочалася реконструкція колектора, збудованого більше 40 років тому
    На Оболоні розпочалася реконструкція колектора, збудованого більше 40 років тому
    На Оболоні розпочалася реконструкція колектора, збудованого більше 40 років тому
    На Оболоні розпочалася реконструкція колектора, збудованого більше 40 років тому
    На Оболоні розпочалася реконструкція колектора, збудованого більше 40 років тому
    Фото: vodokanal.kiev.ua

    Щоб запобігти виникненню аварійних ситуацій, було вирішено реконструювати колектор методом санації – затягування в існуючу трубу гнучкого полімерного рукава загальною довжиною 1093 м.

    Крім того, буде замінено 22 каналізаційних колодязя, ще на чотирьох будуть виконані ремонтні роботи.

    «Київводоканал» просить мешканців із розумінням поставитись до незручностей, які можуть виникнути в процесі проведення робіт.

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