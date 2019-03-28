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    Через аварії залишилися без води будинки на трьох вулицях (адреси)

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    Через аварії залишилися без води будинки на трьох вулицях (адреси)

    Київводоканал планує за добу ліквідувати пошкодження на мережі

    У четвер, 28 березня, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Цимбалів Яр з 31 по 85; з 22 по 72, 55;
    • вул. Бойова з 1 по 15, з 2/85 по 30;
    • пров. Уральський з 1/5А по 31; з 2 по 28, з 22.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Нагадаємо, також сьогодні через планові ремонтні роботи відключено воду за низкою адрес.

     

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