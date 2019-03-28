Через аварії залишилися без води будинки на трьох вулицях (адреси)
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Київводоканал планує за добу ліквідувати пошкодження на мережі
У четвер, 28 березня, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».
Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Цимбалів Яр з 31 по 85; з 22 по 72, 55;
- вул. Бойова з 1 по 15, з 2/85 по 30;
- пров. Уральський з 1/5А по 31; з 2 по 28, з 22.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Нагадаємо, також сьогодні через планові ремонтні роботи відключено воду за низкою адрес.