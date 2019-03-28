Через аварії залишилися без води будинки на трьох вулицях (адреси)



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Київводоканал планує за добу ліквідувати пошкодження на мережі

У четвер, 28 березня, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Цимбалів Яр з 31 по 85; з 22 по 72, 55;

вул. Бойова з 1 по 15, з 2/85 по 30;

пров. Уральський з 1/5А по 31; з 2 по 28, з 22.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Нагадаємо, також сьогодні через планові ремонтні роботи відключено воду за низкою адрес.