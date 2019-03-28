На семи вулицях Києва майже на добу відключено водопостачання (адреси)



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Київводоканал проводить плановий ремонт на мережі

У четвер, 28 березня, «Київводоканал» проводитиме планові ремонтні роботи на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що ремонтні роботи проводяться для надійної роботи систем водопостачання.

У зв`язку з цим сьогодні буде відключено водопостачання за наступними адресами:

з 9:00 до 24:00

вул. Замковецька, 5, 31, 33, 35, 43, 62, 68, 70, 74, 80, 84, 90, 90А, 96, 98,10;

вул. Старицького, 2/4, 3А, 5А, 7, 7А, 8,10.

з 8:00 до 22:00

вул. Залізнична, 42А, 42Б, 46;

вул. Польова, 25А, 27

з 8:30 до 7:30 29 березня

вул. Каховська, 58/1, 64, 71;

вул. Комбінатна, 7, 9, 11/10, 19, 21;

вул. Силікатна, 18, 98;

«Київводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності і нагадує про необхідність заздалегідь запастися водою.

Дивіться графік відключень водопостачання цього тижня.