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    Новини

    На семи вулицях Києва майже на добу відключено водопостачання (адреси)

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    На семи вулицях Києва майже на добу відключено водопостачання (адреси)

    Київводоканал проводить плановий ремонт на мережі

    У четвер, 28 березня, «Київводоканал» проводитиме планові ремонтні роботи на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє прес-служба компанії.

    Зазначається, що ремонтні роботи проводяться для надійної роботи систем водопостачання.

    У зв`язку з цим сьогодні буде відключено водопостачання за наступними адресами:

    з 9:00 до 24:00

    • вул. Замковецька, 5, 31, 33, 35, 43, 62, 68, 70, 74, 80, 84, 90, 90А, 96, 98,10;
    • вул. Старицького, 2/4, 3А, 5А, 7, 7А, 8,10.

    з 8:00 до 22:00

    • вул. Залізнична, 42А, 42Б, 46;
    • вул. Польова, 25А, 27

    з 8:30 до 7:30 29 березня

    • вул. Каховська, 58/1, 64, 71;
    • вул. Комбінатна, 7, 9, 11/10, 19, 21;
    • вул. Силікатна, 18, 98;

    «Київводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності і нагадує про необхідність заздалегідь запастися водою.

    Дивіться графік відключень водопостачання цього тижня.

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