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    Через аварії залишилися без води будинки на трьох вулицях Києва

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    Через аварії залишилися без води будинки на трьох вулицях Києва

    Аварійні бригади «Київводоканалу» працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень

    У середу, 26 вересня, у Києві сталася низка пошкоджень на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє «Київводоканал».

    Аварійні бригади «Київводоканалу» працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

    У зв’язку з цим тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Тульчинська 9, 9А;
    • вул. Симиренка 12Б,
    • вул. Яблонська 1А.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Нагадаємо також, що 26 вересня «Київводоканал» проводить планові ремонтні роботи на мережі, у звязку з чим відсутнє водопостачання у будинках на двох вулицях міста.

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