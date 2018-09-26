Через аварії залишилися без води будинки на трьох вулицях Києва



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Аварійні бригади «Київводоканалу» працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень

У середу, 26 вересня, у Києві сталася низка пошкоджень на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє «Київводоканал».

Аварійні бригади «Київводоканалу» працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

У зв’язку з цим тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Тульчинська 9, 9А;

вул. Симиренка 12Б,

вул. Яблонська 1А.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Нагадаємо також, що 26 вересня «Київводоканал» проводить планові ремонтні роботи на мережі, у звязку з чим відсутнє водопостачання у будинках на двох вулицях міста.