Через аварії залишилися без води будинки на трьох вулицях Києва
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Аварійні бригади «Київводоканалу» працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень
У середу, 26 вересня, у Києві сталася низка пошкоджень на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє «Київводоканал».
Аварійні бригади «Київводоканалу» працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.
У зв’язку з цим тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Тульчинська 9, 9А;
- вул. Симиренка 12Б,
- вул. Яблонська 1А.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Нагадаємо також, що 26 вересня «Київводоканал» проводить планові ремонтні роботи на мережі, у звязку з чим відсутнє водопостачання у будинках на двох вулицях міста.