«Київводоканал» на добу залишив без води жителів двох вулиць (адреси)



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Відбуваються планові ремонтні роботи на мережі холодного водопостачання

«Київводоканал» попередив про планові ремонтні роботи на мережі, які проводитимуться у середу, 26 вересня.

У зв`язку з цим тимчасово буде відключено водопостачання з 8:00 26 вересня до 7:00 27 вересня за наступними адресами:

вул. Салютна, 1, 2, 3, 5, 5Б;

вул. Щербакова 47В.

«Київводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності і нагадує про необхідність заздалегідь запастися водою.

Як повідомлялося, тариф на послуги з водопостачання та водовідведення в Києві може збільшитися на 17,2%, - до 19,6 гривні за кубометр.